物價蠢蠢欲動，雲林縣肉品市場目前豬價維持平穩。（張朝欣攝）

軍公教明年加薪4％，加上五倍券帶動買氣、國際油價上漲等因素，全台物價蠢蠢欲動，雲林縣肉品市場今年豬肉拍賣價在中元節前飆破每公斤90元，目前在73至76元間，價格平穩，由於入冬後豬隻生長快、出豬穩定，預估短期內不會有大波動，請民眾不要有預期性恐慌。

最近知名泡麵每碗從53元漲至59元，各地小吃也醞釀調價，由於泡麵內容物與小吃會用到不少豬肉，讓民眾擔心豬肉也會跟著漲，雲林縣肉品市場總經理黃加安4日表示，目前豬肉拍賣價格每公斤在73至76元間，源頭維持平穩，漲價空間不大。

黃加安說，今年台灣豬肉價格因疫情影響，端午節拍賣價來到每公斤80元左右，中元節前飆破90元，後回穩至78、79元，原本預估中秋節豬價在80元上下，但因各縣市中秋禁烤肉，豬肉買氣不如預期，價格降至72元左右，此後價格小幅波動至今。

黃加安分析，夏天氣溫高豬隻食量少，出豬量會跟著減少，進入秋冬後天氣漸涼，豬隻吃得多、長得快，出豬量會相對增加，因此貨源充足，預估再上漲機會不大，本月下旬還可能因量大而價格微幅下調，要到12月中旬食品加工業者因應過年需求，開始大量購買豬肉才可能有漲價空間。

「國際航運費因疫情調漲，導致豬隻飼料上漲，也是影響豬肉價格的原因之一」，黃加安指出，目前豬農大多自行吸收飼料漲價成本，除非航運費與豬隻飼料大幅飆高，豬價才可能跟著漲，否則應會維持在7字頭內。

民眾認為，最近物價蠢蠢欲動，很擔心出現通貨膨脹，民以食為天，通貨膨脹通常最先反映在吃的部分，所以大家會特別注意最常吃的豬肉是否漲價，作為會不會通膨的參考。