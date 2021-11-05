中廣董事長趙少康小編群。（圖／取自臉書「康編碎碎念」）

中廣董事長趙少康小編群。（圖／取自臉書「康編碎碎念」）

趙少康小編直播

國民黨台北市議員羅智強近日為年底四大公投案，發起「夜宿凱道49天」活動，引發政壇關注。中廣董事長趙少康小編群昨晚（4）赴凱道「陪睡」羅，並強調他們的行動是「為了讓認真奮鬥的戰鬥藍知道，戰鬥藍不會一個人戰鬥」。網友則將目光聚焦在趙的「女神小編」身上，更有人對在她身旁的男性發出「怒吼」，要他們「别再撩妹了！受不了了！」

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」昨晚在臉書發文表示，羅智強夜宿49天的行動是為了反映民意，同時為了不阻礙交通，才擬定一個晚上3個人的做法，不料綠營卻反過來嘲笑國民黨沒人，這就是執政黨傲慢的嘴臉，以前在淋雨中、在太陽下和人民站在一起的民進黨，如今早已不復存在。

趙少康小編指出，為了讓認真奮鬥的戰鬥藍知道，戰鬥藍不會一個人戰鬥，所以他們當晚的夜宿行動，也會全力支援，同時也準備了一些戰鬥藍小物要送給現場的好朋友們，盼國民黨的大家勇敢站出來，一起聲援、傳達民意，不要讓認真奮鬥的人孤單。

粉專更隨文附上昨晚與今日清晨5時30分小編們的合照及直播，然因其中的「女神小編」外型實在太出眾，狂吸觀眾眼球，網友紛紛留言：「小編也太美了吧！」「每次都Po文就再等這個」、「這比學姊和什麼捷的都還美」、「我們藍營也有宅男女神」、「趙少康小編竟是一群俊男美女！」「真的太美了！美到讓人受不了！」「别再撩妹了！受不了了！」「旁邊那個可以別再撩妹了嗎？」「請勿撩妹」。