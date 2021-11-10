中央流行疫情指揮中心昨新增221件疫苗接種後不良事件通報，其中138件為非嚴重不良事件，2件死亡，81件其他疑似嚴重不良事件，其中一名36歲女性在接種BNT後7天死亡。此外，國內昨(9日)疫苗接種20.9萬劑，目前第一劑涵蓋率逾7成5，第二劑完整接種接近4成。

發言人莊人祥表示，昨天新增2例疫苗接種後死亡，1例為57歲男性，接種AZ疫苗後61天發生，另1例為36歲女性，接種BNT後7天發生。

昨（9日）國內疫苗接種20萬9832劑，目前疫苗人口涵蓋率第一劑為75.21％，第二劑為 39.03％，劑次人口比114.25（劑／每百人），國內疫苗累計接種2676萬8810劑。

至於台中市傳出一名婦人因為接種第一劑AZ不舒服，今天到接種站反映當時情況，醫師當場表示可以混打，讓婦人直接打了BNT，似乎不符合目前指揮中心規範，對此莊人祥表示「我們會再了解」。