台中男大生意外擦撞瑪莎拉蒂被爆打，至今仍在加護病房與死神搏鬥，其中動手的張姓主嫌被起底是彰化某知名食品大廠富二代，引起社會譁然，後又被挖出張嫌的爸爸曾在公司宣傳影片上提到祖訓為「做人做事一定要實實在在」，對比張嫌的行為讓人覺得非常諷刺，也引來網友吐槽說，真的超打臉的，祖宗八代的面子都沒有了。

台中一名男大生7日凌晨開車意外擦撞瑪莎拉蒂「海神」超跑，結果被車上的3男子痛毆至顱內出血，至今都還沒有醒過來，引發社會譁然，隨後3男身分也被起底，張姓嫌犯是彰化食品業的小開，李姓與陳姓嫌犯家裡則是開工廠與濾水器行。

張姓富少家族經營食品廠，更以祖訓為宣傳主軸，如今看來相當諷刺。（翻攝網路）

最令人覺得諷刺的是，張姓嫌犯的爸爸曾在YouTube上發布公司的宣傳影片，其中強調要把做人的本分、堅持和良知傳給下一代，而張男的父親更以祖訓「做人做事一定要實實在在」作為公司宣傳的主軸。

不少網友看了忍不住開酸，「好一個『把做人的本分、堅持和良知傳給他的下一代』簡直丟臉丟到家了」、「祖訓的『做人堅持良知』是要求別人做到，下一句才是自己用的『橫行霸道，胡作非為』」、「祖先應該死不瞑目，早知道生出這種子孫不如當初射在牆壁上」、「這超打臉的」、「祖宗八代的面子都沒了」。