【LIVE直播】柯文哲合體管中閔 視察景觀水道成果

台北市長柯文哲11日視察新生南路水圳意象景觀美化工程，恰巧與近期宣布不續任的台大校長管中閔同台，現場媒體問及管下一步動向，他語出驚人表示「打死不來政治圈」，柯文哲則笑說「當年卡管事件實在太可怕了」，確實會影響心情。

管中閔宣布做滿1任後不續任，引發外界關注，他還坦言並非原本只做1任，而是「中間少了一年」，導致他做滿兩任就會超過70歲，才選擇不續任，讓新世代接棒，外界解讀這句話等於間接承認「卡管案」是影響續任的理由。

台北市長柯文哲。（黃婉婷攝）

媒體今日追問管中閔下一步怎麼走，他表示會做一般教授，還說打死不來政治圈，但沒對其中原因多做表示；柯文哲則說，對管來講，當年卡管事件實在太可怕了，當然會影響心情，但對於管決心不回政治圈，他認為要尊重，因為是個人選擇。

媒體也問柯，會不會覺得管中閔是不可多得的政治人才，打算招攬至柯團隊，柯則說，「哈哈哈，我跟你講，他還是學術界人士，不要鬧了。」

此外，由於柯文哲曾說要應徵台大校長，柯今日重申是在開玩笑，要外界不要當真；管則說他沒意見，且遴選委員會與校長沒關係，今日會出席只是來作客，因為工程是柯市府做的，但有用到台大的地。