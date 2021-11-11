日本47歲女星華原朋美過去曾紅極一時，但後來因負面新聞纏身讓她逐漸淡出演藝圈，直到45歲未婚生子才再度出現在新聞版面，而近期宣布與經紀人結婚的她，開始登上節目成為綜藝咖，日前更在節目上自爆買價值千萬的法拉利跑車給2歲兒子，讓日本網友全傻眼。

華原朋美近日頂著新婚光環頻上節目分享家庭及私下生活，而不久前才自爆，從1995年出道以來即使唱紅不少單曲，卻沒拿到過任何版稅，粗估損失超過上億日圓，等同於出道26年間都在做白工。近日又在節目中透露，給今年才2歲的兒子買了台法拉利跑車，讓主持人及現場來賓都感到相當驚訝，主持人松本人志還忍不住好奇詢問：「這樣不會影響生活經濟嗎？」華原朋美則坦言為了生計，她只好賣掉珍藏的柏金包。

華原朋美此話一出讓不少日本網友相當傻眼，紛紛上網砲轟她：「給一個2歲沒駕照的小孩買車幹嘛」、「都要賣包維生了還買車，這是在開玩笑嗎？」、「她是不是腦袋有問題啊？」、「以前大紅的時候這樣花費沒問題，但現在有這麼多錢可以揮霍？」、「這到底是什麼奇怪的價值觀」、「小孩在這種教育下真的沒問題嗎？」，再度引發網友議論紛紛。

事實上，華原朋美曾在90年代憑著一首單曲《I'm proud》紅遍全亞洲，身價也跟著水漲船高，但後來負面新聞不斷，讓她在2007年時遭到經紀公司開除，演藝事業就此停擺，直到2012年才宣布復出，隨後轉往綜藝圈發展。