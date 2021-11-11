以一句「我，絕對不會失敗」台詞，扮演日劇《派遣女醫》超天才醫師「大門未知子」，克服各種高難度手術；西田敏行、岸部一徳等一流演員原班人馬自2012年首季播出後目前正播出第7季，在當地平均收視率超過15％，成為本期最人氣戲劇。

米倉過去在拍攝現場皆出手大方，訂購燒肉名店「叙叙苑」便當作為給劇組豪華犒賞，這回因應疫情，改贈送劇組名店高級花林糖。分贈大家時還特別做了防疫對策，透明臉罩、手套、酒精消毒等徹底執行。

米倉每一集都穿著高跟鞋瀟灑走在醫院走廊，不過最近傳她在拍攝現場半開玩笑地說「現在沒法穿這麼久的高跟鞋了！」她腰與頸部常感疼痛，她穿的鞋鞋跟又特別高，對腰部造成不小負擔。

醫療專家向日媒表示：「重複的肌肉作業動作，容易在身體中積蓄疲勞，建議在空檔活動活動腰部，也可以做些伸展運動，脫掉高跟鞋動動腳腕，作為休息。」劇組透露，米倉可能早已得知改善方法，最近在拍攝現場她休息時雙手扶壁、讓腳部做些伸展，保養身體也「絕不失敗」。該劇在friDay影音跟播中。