台中第二選區立委補選，將由民進黨前立委林靜儀對上國民黨前立委顏寬恒。顏寬恒美國學歷「加州多明尼肯大學在職企管碩士」，遭外界質疑「沒聽過」、「野雞大學」。顏寬恒回應表示，總統蔡英文自己的論文也被質疑。有網友則表示，野雞大學至少是真的，某人連論文都列機密不給看。

針對學歷遭質疑。顏寬恒今天（11日）對此坦坦蕩蕩表示，若外界有質疑、有證據，就請直接提告。

網友紛紛表示，「野雞大學也是大學，民進黨還不是一堆野雞大學的。」、「是野雞大學比較好笑，還是1.5個博士比較好笑？」、「說個笑話，我們的總統把自己的學歷證明封存了30年才能解密。」、「野雞大學難道就不是大學？證書是真的，會做事、會為民眾服務就好，管他野雞還是野鴨。」、「至少不是靠英國倫敦大學1.5個博士學位過活。」、「論文加密30年的質疑別人野雞大學。」

也有人認為，「那些學歷好的..又做了什麼好事？」、「民進黨真好笑⋯管衛生的喝酒又室內抽煙。」

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