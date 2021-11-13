中央流行疫情指揮中心昨宣布開放高端疫苗混打，但僅限緊急出國需求者。有議員質疑該政策是為了讓黨政人士可以出國而「開後門」，衛福部長陳時中今天受訪時表示，主要是為了年輕學生族群，近來美國各學校陸續恢復實體上課，因此與專家研議出另一條路可以走。

目前國內約77萬人已接種至少1劑高端疫苗，昨天高端混打政策公布後，不少民眾傻眼「是不是白打了？」陳時中今天受訪時表示，那是特殊出國需要的時候不得已的措施，如果沒有特殊出國需要，或是當地國沒有要求，就不需要這樣做，兩劑疫苗的抗體是夠的。

台北市議員游淑慧更質疑，這項政策是為了部分黨政人士要出國而定，陳時中駁斥，最早被注意到的是學生族群，因為耶誕節過後美國各學校陸續恢復實體上課，但當時可供年輕族群使用的疫苗相對少，打高端的比較多。

有媒體詢問，開放高端混打，是否代表與美方溝通高端認證「此路不通」？陳時中強調仍有持續溝通，「不是路不通，是在還沒通之前要有方法，我們要解決問題」。

他坦言「美國的作法我覺得有一點怪怪的，不過既然人家這樣做，我們當然要溝通」，在溝通之餘還是要找出一條路可以走，因此請專家研議出這樣的混打方式，讓民眾有所依循。