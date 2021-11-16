吳皓昇與張書偉到工地拍攝。（民視提供）

張書偉劇中為救吳皓昇推他一把手腕就受傷。（民視提供）

藝人吳皓昇在民視八點檔 《黃金歲月》 中，飾演娛樂集團大亨郭建興，播出以來每次都西裝鼻挺的紳士裝扮，吸引不少人的眼球，甚至有觀眾說他是「行走的西裝範本」，最近最常被私訊詢問西裝哪裡訂製。劇中他從孤兒院收養的兒子何勝傑(張書偉飾演)回歸集團後，兩人每次出場都成了話題人物。

吳皓昇表示，知道角色特性後，就拚命運動維持身材，就連美食也都只吃7分飽，就怕特別訂製的西服穿不下。不過他自爆張書偉也開始虧他體重很重，原來有一場戲剛好有掉落物砸下來，張書偉為了保護他，一把要推開他，沒想到一場戲拍下來，張書偉的手腕都紅腫起來，讓吳皓昇直呼超歹勢，趕快送上藥膏貼布給他。

劇中飾演吳皓昇義子的張書偉表示兩人就有合作過，以前是演他侄子，兩人就培養出很好的默契，這一次再度搭檔格外開心，尤其現在進組近一個禮拜，還有許多舊同事會來串門子，讓他直呼超暖心也很自在。被問到平常怎麼維持身材，張書偉表示自己平時很愛運動，像是跑步、騎腳踏車、打羽毛球，除了維持體態，還可以維持好體力，另外以前戲劇演出有受過武術訓練，所以劇中基本的打戲還算能好好呈現，他也很期待接下來義父義子的發展。