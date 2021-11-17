根據台中市去年臨時清潔隊員工作意願說明會，錄取人員應於受分發區隊服務滿3年始得申請轉調其他區隊。市議員施志昌抨擊說，但今年考進去的只需要1年即可轉隊，環保局應統一規定一年即可轉隊，並將制度法制化。環保局長陳宏益說，考量通勤時間與安全性才縮短轉隊年限。

施志昌指出，台中市環保局2020年臨時清潔隊員，錄取受分發區隊服務滿3年始得申請轉調其他區隊，但2021年部分，分發區隊服務滿1 年就能申請轉調其他區隊，結果之前考進去的清潔隊員看到後問隊長說，這些去年以前考上的，是不是也適用，結果得到的回覆是不行。

施志昌表示，是基於什麼原因會將轉隊規定從3年改成1年？為什麼規定改了以後只適用新進人員？這些先考進去的臨時清潔隊員只能自認倒楣嗎？還是要重考再轉隊？

施志昌說，有關臨時清潔隊員一些規範、工作時間與休息、福利、考勤獎懲甚至退休的一些規定都規定在「台中市政府環境保護局臨時人員工作規則」；正式隊員則是「台中市政府環境保護局隊員工作規則」，但所有規定裡就是沒有規定這些臨時清潔隊員甚至正式轉隊相關規定。

施志昌表示，問題是如果今天轉隊的規則直接寫進規則裡就不會發生這種一市兩制的狀況。這次臨時清潔隊員轉隊的案例就可以看到，環保局改規定卻沒有一體適用，就發生不公平狀況，對那些更長時間奉獻給清潔隊的人員來說，卻比不上剛考進去的，這就是制度的問題。

陳宏益強調，因他一直接收到民代以及清潔隊員，一直在反映轉隊的年限太長，有時候住所與區隊距離太遠，考量通勤時間與安全性，因此縮短轉隊年限。議員今天反映轉隊年限應該統一，環保局會再研究，目前是依據去年度最晚報到的人作為依據，會與今年可以申請轉隊的時間是統一的。