香港影視圈名人周嘉儀（Venus）是一代美女主播代表，外型亮麗、口條清晰的她，還被網友封為「新聞女神」，雖然周嘉儀現已離開主播台，親民的她仍樂於在網上分享生活大小事，周嘉儀日前就曬出一張吃美食的自拍照，但戴眼鏡入鏡的她，卻慘被酸忘開濾鏡，顏值崩壞差很大。

39歲周嘉儀是科班出身，大學畢業後就踏入新聞圈，隔年躍升當主播，而她一播就是10年，外型亮麗、口條清晰的周嘉儀，還擁有「新聞女神」的美名，但周嘉儀在2013年被爆與大她18歲的已婚男主播許方輝搞不倫，不僅重傷周嘉儀的女神形象，她還接連遭指拜金、整形等，一連串風波斷送周嘉儀的主播生涯，事後周嘉儀轉換跑道，轉往金融界發展，現在她則是華盛證券市場部總監。

不過親民的周嘉儀仍不吝嗇在網上分享生活，她日前就曬出自拍美食照，頂著淡妝的周嘉儀因為眼睛受傷、而戴眼鏡入鏡，只見，周嘉儀隨興地穿格紋襯衫入鏡，穿搭相當親民，未料，周嘉儀因此遭港媒酸她忘開濾鏡，戴眼鏡和平時上妝的顏值差很大，不過網友則紛紛留言送暖，大讚她「戴眼鏡很可愛」、「女神自拍好看」、「好親民」。

其實，周嘉儀私下風格多變，不論是性感、鄰家女孩或運動風格，她都能輕鬆駕馭，也讓周嘉儀舉手投足狂噴女人味、魅力十足，在網上擁有超夯人氣。