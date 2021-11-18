好市多退貨機制相當方便，但也因此引發不少爭議。一名女網友買了一組洗髮精，拆開使用後才發現，同商品下周有特價，詢問「可以買特價品後，當成原價品退貨嗎？」貼文一出，引發兩派網友論戰，一部份人認為有這種想法很不可取，另一派人則說，好市多本來就允許消費者退價差，「不退貨才可恥」。

原PO日前於臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》表示，在好市多買了一組洗髮精回家後，就直接拆開使用，但看到DM才發現同款商品下周將會特價，她好奇問「我可不可以在下周買一組特價品，然後拿未拆封的特價品，用原價退貨呢？」並希望臉友能解惑。

疑問一出，隨即引發網友炸鍋，不少人認為原PO的作法很不可取，「這發問太猛了，刷新我三觀」、「為了這點價差，糟蹋了自己的人格」、「這問題真的可以在家裡問自己就好，小心被灌爆」、「有差那一點錢嗎？」、「妳的心態好糟，品德也很差」、「如果是我會特價的時候再買一組」。

另一派人則回應，「好市多本來就允許客戶退價差，你不退，我覺得你才可恥」、「好市多是可以退差價的，不知道的人自己為道德魔人」、「這是個人權益問題，無關道德觀」、「可以，我打客服問過」、「好市多的機制，就是可以這樣退」。