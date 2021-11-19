壽山動物園新添2名保育員，目前已完成報到訓練中，紀姓女保育員負責飼料倉庫區。（高巿府觀光局提供／曹明正高雄傳真）

壽山動物園新添2名保育員，分別是紀姓女保育員（左）與籃姓保育員。（高巿府觀光局提供／曹明正高雄傳真）

休園改造中的壽山動物園加入2名保育員，遞補屆齡退休的人力，目前已完成報到訓練中，其中紀姓女保育員負責飼料倉庫區、籃姓保育員則被指派照顧明星動物非洲象阿里，園方也希望新血的加入，為動物園帶來新活力。

高巿府觀光局指出，動物園現有43名員工，有22名是負責動物照養的保育員，這些保育員除了需要有照顧動物的基本常識，還要有愛心、體力跟耐性。藉由20多位動物保育員團隊的專長發揮，也讓動物照護上完備更無虞。

26歲紀姓女保育員過去在國內其他動物園服務過，有多年野生動物照養經驗，這月向壽山動物園報到後，她很期待有機會可以繼續再接觸到不同種動物的訓練，並為動物量身設計各種環境豐富化設施，替動物們「謀福利」。

動物相關科系科畢業的36歲籃姓保育員說，很幸運能被錄取，尤其現被指派照顧明星動物非洲象阿里，希望阿里可以很快的信任自己，也期許自己能成為動物們的最佳生活夥伴，透過與動物的互動，觀察牠們的需求與照護。