女星大S（徐熙媛）今日（22）透過經紀人證實，與汪小菲長達10年婚姻正式畫下句點，讓外界震驚不已。而她的前婆婆，也就是汪小菲的母親張蘭，則是ㄧ樣在下午開啟直播與網友們互動，被網友追問兒子離婚一事則罕見動怒表示「已請了5名律師」，引起網友熱烈討論。

大S與汪小菲在今日一早發出聲明，正式宣布離婚後，過去曾立挺女婿的大S媽媽黃春梅，面對記者打電話採訪，表示「這是他們的事，他們都這麼大的人了，我不會再幫他們發言，我顧好自己就好了」避免節外生枝，而小S則是在臉書上分享女兒Elly與其朋友前往宜蘭參加「宜蘭縣冬山鄕清寒學童白米捐贈公益活動」，同樣避開大S離婚的話題。

但汪小菲的母親則是不畏輿論的壓力，依然在下午搭乘高鐵出差時，在影音平台上開啟直播與網友們閒聊、互動，除了表示汪小菲先前為了到台灣看兒女、見家人做了100次的核酸檢測外，面對網友質問汪小菲與大S離婚一事，張蘭也意外脫口表示自己已經聘請了5名律師，但不是為了給汪小菲打離婚官司用，而是希望網友不要胡亂造謠他們家的私事，如果他們被有心人士造謠而登上熱搜，這5名律師都在盯著，也會直接採取法律行動，呼籲網友適可而止、好自為之。

之後，張蘭又火速的再更新一段短片宣傳自家產品，但內容卻提到「媽媽把我們帶到這麼好的年代，我們都是帶著使命來的，我們一定要不辱使命，一路向前唷」，其中的含意受到大陸網友議論紛紛。