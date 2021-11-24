八大《娛樂百分百》最夯單元「凹嗚狼人殺」24日正式公布「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」將於明年1月28日舉辦，門票將於下周二（30日）中午12點於寬宏售票系統kham.com.tw開賣，主持人黃偉晉、邱鋒澤、陳零九將率領9位狼人殺偶像在小巨蛋進行對決，陳零九興奮說：「沒想到玩狼人殺也可以玩到小巨蛋，像是完成了一個目標這不僅是《娛樂百分百》的一個里程碑，我們參與其中也與有榮焉。」

「凹嗚狼人殺」今年走出攝影棚後，年度總冠軍賽更首度移師台北小巨蛋，挑戰萬人進場觀戰，昨正式公布參與名單，屆時包括黃偉晉、邱鋒澤、陳零九、婁峻碩、賴晏駒、凱希、紀卜心、荳荳、篠崎泫、孫沁岳、雨婷、艾莉兒等12位狼人殺偶像將進行腦力廝殺，選出2021年度MVP。現場粉絲除了可近距離一睹藝人較勁的邏輯推理外，更首創現場即時投票互動。

對於「凹嗚狼人殺」首度進軍小巨蛋，邱鋒澤裝鎮定說：「平常心！因為太緊張會影響發言，只有放輕鬆、思緒才有辦法清晰，所以我會盡量放鬆。」 婁峻碩、賴晏駒也異口同聲說：「因為是在萬人面前的總冠軍戰，絕對會拿出最佳狀態。」黃偉晉更放話當天要拿總冠軍大獎。