由金大賢（Daniel Dae Kim）及東尼高德溫（Tony Goldwyn）領銜主演的《炭疽病浩劫》（THE HOT ZONE: ANTHRAX）啟發自真實事件，是部描繪困境和最終戰勝致命威脅的科學驚悚迷你影集。故事發生在2001年，當時美國受到了另一次前所未有的恐怖主義行為的衝擊。

含有炭疽病毒的信件被寄給佛羅里達州、華盛頓特區和紐約毫無防備的受害者。這次匿名襲擊奪去了5條生命，並在整個美國引起了恐慌。儘管有許多錯誤的線索，聯邦調查局探員和科學家團隊還是慢慢地鎖定了1個令人震驚的主要嫌疑人。金大賢在劇中飾演一名擅長微生物學的聯邦調查局探員馬修萊克和飾演微生物學家布魯斯艾文斯博士的東尼高德溫，一起揭開了致命炭疽信的幕後黑手。

台灣觀眾對金大賢應該並不陌生，他曾出演過《LOST檔案》、《檀島警騎2.0》等人氣影集與電影，甚至還開了1家製作公司，製作出人氣影集《良醫墨非》，也始終不忘為好萊塢亞裔美國人以及多元化發聲，尤其日前針對亞裔的暴力事件激增，他成為重要宣導者。這次他在《炭疽病浩劫》中，可以說是小螢幕演出超過30年的他，第1次擔任主演的作品。

金大賢在《炭疽病浩劫》中飾演聯邦調查局探員。（國家地理頻道提供）

東尼高德溫則是最早曾演出《第六感生死戀》飾演反派角色而當紅，近期則是演出美劇《醜聞風暴》中總統角色更推上事業高峰，不僅是優秀的演員，還擔任過導演，執導過《實習醫生》、《夢魘殺魔》等電視劇，甚至在出演《醜聞風暴》時，也同時擔當了其中幾集的導演。私下的他熱衷慈善工作，包括擔任Stand Up To Cancer的抗癌大使、人道救援組織Americares的董事會成員等。

東尼高德溫在《炭疽病浩劫》中飾演微生物學家。（國家地理頻道提供）

該劇講述擅長微生物學的聯邦調查局探員萊克，在911襲擊事件發生後的三週內，他冒著職業生涯的風險，說服他的上司相信不可想像的事情—美國再次受到攻擊。艾文斯是一位出色的微生物學家，他捲入了尋找2001年炭疽殺手的行動中，與FBI密切合作，揭開了致命炭疽信的幕後黑手，而他本人日益嚴重的反覆無常和偏執也帶來了更多不安。該劇29日起，晚間10點到12點，在國家地理頻道3天連播。