民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發全台關注。媒體人黃暐瀚認為，高當初驗傷後未立即提告，背後有五大原因：害怕私密照被爆、真的喜歡林、有感情成分、覺得丟臉、猶豫是否該再給林機會。

黃暐瀚2日在《中天新聞》政論節目〈大新聞大爆卦〉表示，高嘉瑜被施暴後第一時間，有去驗傷但未去報警，這點引發外界熱議，他認為應是五種複雜的心情使然。

黃暐瀚分析，第一，高嘉瑜雖在第一次被打前曾被罰下跪等，但第一次真的被打必然心情恐懼，因對方手上有她不想被看到的照片；第二，高都出席林秉樞母親的告別式了，兩人之間不可能沒感情，這點從高介紹網紅「館長」陳之漢給林秉樞認識便可知，高會這麼幫林可見真的有喜歡他。

第三，高嘉瑜在林秉樞母親還在安寧病房時，曾陪伴一同探望，在她被打後，林秉樞道歉自稱喪母情緒失控，她就又陪著一起出席林母告別式，可見感情成分存在；第四，高身為優秀女性、高社經地位者，發生這種事覺得很丟臉；第五，高也猶豫，到底該不該再給林機會？也許他未來真的不再犯。

黃暐瀚強調，高嘉瑜必然在以上五種不同的心情攪和下，才會遭施暴後既沒有去報警但又跑去驗傷，驗傷後又沒有下一步動作，然後還跟著去了林秉樞母親告別式，這種情況真的太複雜了，因為高一直在這五大原因間反覆不定，最後是因為消息爆發、真的扛不住了才去提告。他能理解高的無助，也希望各界不要再對高揶揄與攻擊，因為任何人面對這種狀況都會陷入糾結。

高嘉瑜1日在律師陪同下召開記者會，高表示會出席林秉樞母親告別式，一是基於對長輩的情誼、盡一份晚輩該盡的義務，二是林秉樞用盡各種方法逼迫她要全程在場。

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