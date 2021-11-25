韓國魔術師崔賢宇20日上節目直播預測樂透號碼，結果6碼全中。

韓國魔術師崔賢宇20日上節目直播預測當晚開出的樂透號碼，當期頭獎獎金高達243.6億韓元（約新台幣5.69億元），結果出爐6碼全中，在韓國社會引起熱議。

綜合韓媒「洞察力」（인사이트）、香港01報導，韓國於20日開出990期樂透，當期頭獎獎金高達243.6億韓元。

當天晚上8時，43歲的崔賢宇上節目直播預測6個中獎號碼，他先是將自己預測的6個彩球號碼放在木箱裡，並且鎖起來，隨後吊掛在半空中，向觀眾保證不會讓箱子消失在鏡頭外，也強調沒有換貨欺騙大眾。

待所有中獎號碼都公佈後，崔賢宇再打開木箱，從透明桶子中拿出彩球，向觀眾展示自己預測的彩球號碼分別為2、4、25、26、36、37，令人驚訝的是，和稍早開出的6碼中獎號碼全部一樣。

確認數字都一樣後，崔賢宇激動地大叫「對了」，開心地為自己鼓掌。

崔賢宇強調因為法律問題，自己並沒有買這期樂透，還透露自己因為這項猜中樂透的秘技飽受困擾。

原來這並非他頭一次猜中樂透號碼，2015年他也曾在電視台直播節目中猜中6碼，後續就收到許多人請他幫忙猜號碼的邀約，他強調，「魔術就是魔術，不要試圖破解其中的秘密。」

20日崔賢宇又6碼全中後，引發韓國社會熱議，有人認為他只是使用障眼法，呼籲當表演看就好。