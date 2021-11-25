「豆花妹」蔡黃汝（左起）、峮峮、徐瑋吟、Teddy、許孟哲、黃鐙輝、孫協志、王仁甫、林采緹、劉璇一起玩遊戲闖關。（中視提供）

馬來西亞歌手黃明志（左二）現身《飢餓遊戲》。（中視提供）

歌手黃明志今（25日）上中視《飢餓遊戲》，趁錄影空檔在節目官方臉書開直播，他身穿《飢餓》招牌隊服，與主持群分享心情：「今天應該是我這個月以來最慌的1天，只要玩遊戲我就很緊張，以前在拍攝現場都是我在玩演員，今天換我被玩。」王仁甫鼓勵他把錄影回憶寫成歌，他笑回：「（創作）1首關於飢餓的歌。」

由於《魷魚遊戲》在全球掀起話題，《飢餓遊戲》本周日將劇中遊戲「123稻草人」、「腳底按摩拔河」、「躲貓貓存活賽」等遊戲特製化，順勢推出惡搞企劃「鯛魚遊戲」，藝人被設定成「台灣鯛民」，若被淘汰，分配到的獎金還會被充公，變成其他鯛民充飢的籌碼及最終獎金。

女藝人們為了贏，爭相找戰力強的王仁甫當隊友，只見他夾在峮峮、劉璇和鮪魚中間，被3個女生左拉右扯，讓豆花妹笑虧：「仁甫哥這個多角戀真的很好笑。」連王仁甫都招架不住說：「真的很難決定，我很少有這樣的機會，不知道怎麼處理這種狀況。」《飢餓遊戲》每周日晚8點在中視播出。