歌手黃明志今（25日）上中視《飢餓遊戲》，趁錄影空檔在節目官方臉書開直播，他身穿《飢餓》招牌隊服，與主持群分享心情：「今天應該是我這個月以來最慌的1天，只要玩遊戲我就很緊張，以前在拍攝現場都是我在玩演員，今天換我被玩。」王仁甫鼓勵他把錄影回憶寫成歌，他笑回：「（創作）1首關於飢餓的歌。」
由於《魷魚遊戲》在全球掀起話題，《飢餓遊戲》本周日將劇中遊戲「123稻草人」、「腳底按摩拔河」、「躲貓貓存活賽」等遊戲特製化，順勢推出惡搞企劃「鯛魚遊戲」，藝人被設定成「台灣鯛民」，若被淘汰，分配到的獎金還會被充公，變成其他鯛民充飢的籌碼及最終獎金。
女藝人們為了贏，爭相找戰力強的王仁甫當隊友，只見他夾在峮峮、劉璇和鮪魚中間，被3個女生左拉右扯，讓豆花妹笑虧：「仁甫哥這個多角戀真的很好笑。」連王仁甫都招架不住說：「真的很難決定，我很少有這樣的機會，不知道怎麼處理這種狀況。」《飢餓遊戲》每周日晚8點在中視播出。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。