Karim Benzema finished 2nd in the Ballon d'Or rankings and Robert Lewandowski finished 3rd.



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今年的金球獎得主將於下周出爐，西班牙記者Josep Pedrerol搶先爆料，得主預計是法甲巴黎聖日耳曼的前鋒梅西(Lionel Messi)，第2名是西甲皇家馬德里的前鋒本澤馬(Karim Benzema)，第3名是德甲拜仁慕尼黑的前鋒萊萬多斯基(Robert Lewandowski)。

梅西生涯拿過6次金球獎，最近一座是在2019年。金球獎是由法國足球雜誌所舉辦的票選，曾經跟足總足球先生合併為足總金球獎（2010至2015年）。現在兩個獎項已經分開，梅西2019年拿到足總足球先生與金球獎。

2020年的足總足球先生是萊萬多斯基，C.羅納多(Cristiano Ronaldo)位居第2，梅西第3。同時因為新冠疫情爆發，2020年金球獎被取消，如果梅西在2021年得獎，等於就是2連霸。梅西今年率領阿根廷國家隊問鼎美洲盃，7月在決賽碰上強敵巴西，阿根廷終場1比0獲勝，梅西是大賽進球王，與對手內馬(Neymar)共同當選MVP。這冠是梅西國際賽生涯首冠，對他意義重大，也是角逐金球獎的一大資本。

萊萬多斯基今年也表現傑出，去年金球獎他是頭號熱門，但是獎項最後被取消。他2020-21德甲賽季29戰踢進41球。梅西上季在西甲巴塞隆納（轉隊之前）47戰踢進38球，本澤馬在皇馬43戰踢進30球。萊萬多斯基今年獲選IFFHS（國際足球歷史和統計聯合會）的年度足球先生，因此金球獎的競爭相當激烈。