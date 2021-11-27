馬克蓋索(Marc Gasol)離開NBA之後，還未決定要在哪個地方退休，36歲的蓋索本周正式宣布要回去老家西班牙打球，目標是乙級聯賽LEB Oro的球隊赫羅納(Basquet Girona)。赫羅納位於西班牙的加泰隆尼亞，這支球隊是蓋索在2014年創立，球隊一度改名為赫羅納馬克蓋索，2017年才有成年組，從第4級打到乙級。

馬克的哥哥保羅蓋索(Pau Gasol)近年受到腳傷困擾，2019年保羅蓋索與拓荒者簽約，但一場未打就被釋出，NBA生涯實際上在2019年就結束。今年2月，保羅蓋索回到西甲聯賽的巴塞隆納效力，10月宣布退休。

保羅蓋索在41歲退休，36歲的馬克大概還有幾年的時間可以打，馬克蓋索上季在NBA湖人隊嚴重退化，平均上場時間被壓縮到19分鐘，每場只有5分、4.1籃板。今年東京奧運蓋索兄弟一起為國家隊出征，遭到美國隊以95-81擊敗，這也是他們在國家隊最後一戰。9月馬克蓋索被湖人賣回老東家灰熊，然後立刻被釋出。

馬克蓋索目前仍是赫羅納的老闆兼總裁，他想要在那裡打多久都可以。他NBA生涯最輝煌時期是在灰熊隊，拿過1次年度最佳防守球員，2019年球季中被賣到暴龍，拿下首座總冠軍，聯盟生涯累積薪資1.83億美元（新臺幣51億）。