iPhone手機的靜音鍵被許多人稱讚是相當貼心的設計，但也有網友認為，靜音鍵其實超沒用，甚至狠虧沒用的程度可以激勵人心，吸引超過3000名網友熱烈討論，不少人狠打臉原Po的想法，直說靜音鍵是最實用的功能。

原Po在《爆廢公社》臉書社團發出iPhone靜音鍵的照片，並表示，「當你覺得自己很沒用時，請想想iphone的靜音鍵。」言下之意認為，iPhone靜音鍵是沒用的按鍵，只要想想靜音鍵，就會覺得自己是有用的，話題意外引起網友們熱議。

不過許多人卻認為，靜音鍵是iPhone手機上最實用的功能，只要往下扳露出橘色部分，就會自動靜音鈴聲與訊息提示音，不過播放影片時仍會有聲音，對於需要上班、上課的使用者而言相當方便。

網友們留言表示，「我從拿到手機開始就關起來了」、「超好用的，一鍵關靜音」、「最有用就這個鍵，比home鍵還好用」、「好用到炸掉」、「想想iphone的靜音鍵，才會顯得自己會更沒用」、「不希望手機發出聲音一直都關著，超方便」、「超好用，手伸進口袋就能讓他閉嘴。」

此外，有人提到靜音鍵容易壞掉的困擾，「以前壞掉過，之後乾脆用小白點開關聲音」、「有朋友把這個玩壞，壽命很短」、「要不是這個開關很容易壞掉，我一定很常用」、「用久很容易掉漆，改用別的就好」、「以前壞掉過，之後乾脆用小白點開關聲音。」