資深港星「校長」譚詠麟日前捲入桃色風波，被控與23歲的女粉絲發生關係，雖然經紀公司澄清絕非事實，卻被爆料者怒嗆「奉陪到底」，在沉寂多日之後，譚詠麟也於昨(30日)在微博更新動態，短短的36字疑似吐露近況，但卻對醜聞隻字不提。

譚詠麟被爆與23歲女粉絲發生關係後，爆料者曬出「脫褲背影照」嗆奉陪到底，不過至今未再提出新的證據，風波看似已經落幕，日前譚詠麟被目擊和好友在餐廳聚會，過程氣氛熱絡，看似不受醜聞影響，昨(30日)則在微博更新動態，寫下「《時光音樂會》是一個令人感覺舒適的音樂節目，每次拍攝都帶給我們好多不一樣的回憶」，並附上在後台幫粉絲簽名的照片，依舊未對醜聞提及半字。

譚詠麟36字吐露近況，但卻對醜聞隻字不提。（圖／譚詠麟微博）

對此，網友也紛紛留言：「終於等到校長發文了，希望你在多唱幾次歌給我們聽」、「只希望你不要受到醜聞影響，願你一切都安好」、「希望有機會能拿到校長的簽名照」、「校長，我們永遠支持你，不要被流言蜚語給擊倒了」，字句中透露出相信譚詠麟的為人。

譚詠麟的睡粉風波爆出後，不少網友認為若爆料內容不是真的，為何譚詠麟不硬起來提告，並指出大陸嚴打「失德藝人」，譚詠麟也沒被大陸官方封殺，參加陸綜的畫面也沒被刪減，懷疑此事件只是為了節目《時光音樂會》炒作宣傳。