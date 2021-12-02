51歲性感女神鍾麗緹是選美出身，身為中越混血兒的她，在22歲時獲得蒙特婁華裔小姐冠軍，鍾麗緹隔年一舉摘下華裔小姐冠軍，讓她打開知名度。而鍾麗緹的23歲混血大女兒張敏鈞（Yasmine）更是繼承母親的美貌與智慧，在昨晚風光拿下溫哥華華裔小姐選美亞軍，身為選美前輩和母親的鍾麗緹更感性直呼：「看到你這麼享受比賽的過程，媽媽真的很欣慰！」

23歲Yasmine繼承鍾麗緹的美貌與智慧，她擁有一雙水汪汪大眼睛、混血輪廓和姣好身材，俏麗、火辣模樣不輸當年的鍾麗緹，Yasmine果然不負眾望，在昨晚的總決賽中表現出色，打敗眾多佳麗拿下亞軍，Yasmin未來有望和媽媽一樣進演藝圈發展。

鍾麗緹看著大女兒繼承衣缽選美，身為選美前輩和母親的她也向媒體表示，Yasmine在問答和才藝環節表現出色，讓她感到意外又欣慰，不過在鍾麗緹的心裡，女兒Yasmine是最美、最優秀的，早就已經是她心中的冠軍了。而鍾麗緹稍早也在微博感動向女兒喊話：「看到你這麼享受比賽的過程，媽媽真的很欣慰！永遠愛你，支持你」。

鍾麗緹微博全文。（圖／取材自鍾麗緹微博）

同時，鍾麗緹也開心又激動直呼：「我大女兒獲得了溫哥華華裔小姐亞軍，還有最上鏡獎和最聰明獎！媽媽和全家人都為你感到驕傲和自豪」，字裡行間藏不住滿滿喜悅，最後，鍾麗緹還得意說：「咱們家的顏值也太厲害了吧！哈哈哈」。