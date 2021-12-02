高嘉瑜曝林秉樞手機還有其他女性影片 律師再爆他「不單純」

民進黨立委高嘉瑜慘遭男友林秉樞在飯店內毆打，高嘉瑜表示，林秉樞曾自稱患有重度精神分裂症，還有服用身心科的藥，「法律拿他沒辦法」。對此，精神科醫師潘建志分析，認為林秉樞是「魔王等級的人格病態」，但精神分裂（思覺失調）「完全不可能」，根本是想脫罪的藉口，想藉此爭取同情或是尋求減刑，是非常惡質的行為，更痛斥：「把司法精神醫師當塑膠嗎？」。

「港湖女神，掉進了板橋魔王的陷阱裏」，潘建志在臉書粉專《BillyPan 潘建志醫師》長文分析，他表示「精神醫學目的在救人幫助病患，精神科醫師不屑也不允許幫罪犯脫罪的。對連爸媽都打的混蛋雜碎，正確的做法是以另外的學門-調查和定罪嫌犯用的-犯罪心理學理論來分析他」。

潘醫師表示，精神分裂症（思覺失調）他診治過幾萬個，一看林男的電台專訪就可以判定「完全不可能，根本是他早就安排想脫罪的藉口」，更怒斥「想遁逃到精神科病人的群體裏，來爭取同情或是尋求減刑，非常惡質的行為。吥！把司法精神醫師當塑膠嗎？」。

潘醫師分析，「林秉樞屬於人格病態(Psychopathy)的典型案例。這類罪犯(而不是病人)的特徵是在人際層面，浮誇、傲慢、冷酷、支配、膚淺、欺騙和操縱。有前科，慣常說謊，容易衝動有暴力攻擊行為，魯莽無責任感，犯罪後缺乏悔恨只想逃罪，經常欺詐，漠視侵犯他人，常使用化名，無法維持正常工作，寄生米蟲，非常善於花言巧語，追女孩子得心應手，但常有家暴行為」。

且林秉樞出身教養比一般的人格病態好，會寫點文章，又長的人模人樣，至少一眼望去不是8+9，因此在人際關係上破壞力更可怕，「180公分的『板橋林家』『國安高層』『文青寫手』，應該很少有女孩能逃過他的欺騙和剝削。直指林秉樞是「魔王等級的人格病態」。

潘醫師也呼籲，「請警方和檢調法官們趕快拿起以前念過的犯罪心理學復習一下，魔王不好對付，不要被他的表演呼嚨了。人格病態(Psychopathy)者非常善於操弄人際關係，媒體記者們也要小心，別被他利用」。