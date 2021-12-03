根據衛生福利部於106年進行首次調查，並於本(110)年完成第2次大規模調查。結果顯示，我國18-74歲曾有或現有親密伴侶的婦女，遭受伴侶暴力的一年盛行率為8.99%，終生盛行率為19.62%，也就是說，每5名婦女就有1人在其一生中曾經遭受親密伴侶暴力。

●精神暴力占最多 3種暴力型態增加

衛福部指出，在各種暴力型態中，以精神暴力盛行率16.76%最高，其次依序是肢體暴力7.97%、經濟暴力7.20%、性暴力4.85%、跟蹤及騷擾4.80%。而與106年調查結果相較，精神暴力及肢體暴力分別下降4.16%、0.66%；值得關注的是，經濟暴力、性暴力、跟蹤及騷擾等3種暴力型態呈現微幅增加，增加幅度在0.42%- 0.95 %之間。

●精神暴力形式多樣 無形影響身心健康

在106年與本年2次調查發現，精神暴力皆占最多數，甚至比肢體暴力高出2倍之多。在受訪者中，精神暴力出現最多的是「伴侶曾疏忽你或對你冷漠相待」(占42.2%)，其次是「伴侶隨時要知道你的行蹤」(占34.1%)，第三是「伴侶曾侮辱你或讓你覺得自己很糟」(占32.3%)。

衛福部說明，精神暴力形式多樣，從最明顯的言語暴力到很隱晦的冷漠忽視，受害者精神上的痛苦是慢慢地積累，甚至不會意識到，但長期下來仍會對其身心健康、人際關係及工作表現發生重大影響。

●簡易精神暴力自我檢測量表 適時尋求113協助保護

此外，精神暴力大多在夫妻或伴侶兩人獨處的時候發生，外人較難以察覺，有些甚至還被當成這是另一半因為「愛而吃醋」的表現。

為利辨識、提高敏感度，衛福部提供「簡易精神暴力自我檢測量表」，若其中有1項以上勾選「有」者，應注意自身狀況、撥打113保護專線或尋求專業協助：

1、另一半常用言語侮辱你或者讓你覺得自己很糟糕

2、另一半常在其他人面前貶低或羞辱你

3、另一半隨時要知道你的行蹤，讓你倍感壓力

4、另一半常因你與其他異性說話而生氣

5、另一半常故意做出讓你驚嚇或恐懼的事（如：他看你的方式，對你吼叫或丟東西）

6、另一半常疏忽你或冷漠相待。