「最美博士」許藍方才從不倫風波中喘口氣，馬上又爆緋聞，對象是44歲黃金單身漢王少偉，兩人被拍到一同慶生聚餐，席間互動頻繁，結束後男方還護花送到家，相當貼心，但事後兩人都否認是戀人關係，而在秘戀傳聞爆出前一天，許藍方才分享了自己的愛情觀，其一是覺得找男人只是個選擇，觀點引發眾女性網友共鳴。

許藍方外型美麗優雅、個性溫柔知性，即使經歷不倫風波，桃花仍是朵朵開，被爆出與單身的王少偉秘戀，上演溫馨接送情，甚至早在8月時，她在家開播，被發現鏡頭中出現王少偉，事後該則直播被刪除，而對照今日，盛傳其實兩人已秘戀半年之久，連男方的紅粉知己謝忻，都說許藍方各方面都是王少偉的菜，願意送上祝福。

在秘戀新聞爆出前一天，許藍方才在臉書貼文，分享對於愛情、對於身為女人的觀點，表示「找男人」、「結婚」、「生小孩」，並非生為女人的必要，這些只是選擇，「找自己、懂得與自己戀愛、生出自己的生活模式與自我風格，才是成為一個完整女人的必要」，主張女性從內到外自主的主張，深得女性網友們共鳴。

事實上在與王少偉秘戀傳聞爆發後，男方先一步透過經紀人回應，還原當天只是眾多慶生聚會中的一場，早前就知道許藍方住處位置，因此順路送她回家，但強調彼此只是朋友關係，許藍方則是在更新工作花絮照時，被粉絲問到此事，大方以8字回應：「新聞寫的看看就好」，間接否認與王少偉是戀人關係。