台北市立動物園7日才發生「水豚開溜」事件，8日又爆出猴子「小白」偷溜，逃脫100分鐘後，目前已將小白抓回，經獸醫師初步檢查動物沒有異常。

各區同仁及獸醫師接獲通知後立即出動，於穿山甲館周圍串起封鎖線盯場支援。（北市動物園提供／楊亞璇台北傳真）

動物園指出，今天下午約13點20分左右，駐警同仁通報有一隻棉頭絹猴離開穿山甲館，在館外的網目上方移動，隨即通報館內同仁前往協助，各區同仁及獸醫師接獲通知後立即出動，於穿山甲館周圍串起封鎖線盯場支援。

經獸醫師初步檢查動物沒有異常。（北市動物園提供／楊亞璇台北傳真）

動物園表示，照養的保育員辨識脫逃的個體應為棉頭絹猴家族的媽媽「小白」，於是拿著食物設法引誘動物靠近，第一次嘗試捕捉時失敗，個體在網籠上方沿著鋼構於正門和尾部間來回移動，各館區支援人員沿網籠周圍布陣監控個體移動位置。

今天下午3點左右於4樓捕獲個體送獸醫室檢查。（北市動物園提供／楊亞璇台北傳真）

園方表示，館內人員分3組，分別於4樓平台、3樓陽台、正門區域以笛音呼叫和食物誘引，約15點左右於4樓捕獲個體送獸醫室檢查，獸醫師掃瞄晶片確認為新加坡來的雌性個體「小白」。

動物園指出，經獸醫師初步檢查動物沒有異常，但是因為動物在館外活動的時間比較久，所以獸醫師為「小白」注射輸液，補充水份和電解質，暫時留院觀察中。目前館區同仁正在全面檢視網籠是否有破口，亦不排除個體有可能是從遊客入口處脫逃。