42歲大陸女星殷桃不僅外型亮眼，演技也相當精湛，曾獲得電視劇三大獎金鷹獎、飛天獎、白玉蘭獎視后殊榮，是三滿貫得主，而她的逆天凍齡美貌，也時常成為討論焦點，近日，她的無濾鏡生圖曝光，驚豔眾人。

6日是殷桃的生日，工作室也特地曬出一段生日Vlog，脂粉未施的她，在看到工作人員幫她準備的生日驚喜相當開心，並興奮留下美麗倩影，只見她皮膚依舊Q彈水潤無瑕疵，完全看不出42歲。

殷桃無修圖照狀態極佳。(圖／翻攝自微博)

殷桃和小7歲的劉以豪站一起無違和，身材太出眾。(圖／翻攝自微博)

而殷桃最近正和劉以豪拍攝新劇《女人萬歲》，網路上也流出路透照，只見穿著貼身針織上衣搭牛仔長褲的殷桃，雖然僅露出背影，但仍看出她纖細螞蟻腰加上翹臀的火辣S曲線，好身材完全不輸給20幾歲的少女，就算和小7歲的劉以豪站一起也無違和，獲得大批網友讚賞。

殷桃看不出42歲。(圖／翻攝自殷桃微博)

殷桃因《楊貴妃秘史》、《武則天秘史》等劇爆紅，之後更獲得金鷹獎、飛天獎、白玉蘭獎視后，成為大滿貫視后，演技備受肯定，而除了演藝工作外，她對自己身材管理也相當嚴格，時常曬出健身美照，露出結實腹肌，好身材讓人稱羨不已。