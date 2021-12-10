HTC VIVE旗下內容品牌VIVE ORIGINALS所推出的全球第一個全息音樂元宇宙「BEATDAY」，日前與以復古台搖著稱的美秀集團及當紅嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》歌手合作，成軍近七年的美秀集團跟上現今最夯「音樂元宇宙」熱潮，透過科技將天馬行空的幻想在這場全息演唱會上「實現」，打造各類稀奇古怪舞台風格，不僅創造獨樹一幟的「人體器官血肉舞台」，甚至讓歌迷「放火」把整座舞台燒掉。

美秀集團為了呈現精實體態，特別祭出一個月「肌肉充血計畫」，透過徒手運動讓身材達到巔峰，利用容積攝影的特性讓肌肉線條一覽無遺，秀出最MAN的一面，讓身為隊內唯一女生的貝斯手婷文無奈笑說：「他們在拍之前都去重訓、一直舉重物！」意外透露男人之間的小心機。

團員裡兩大「肌肉擔當」主唱狗柏及鼓手鍾錡更加強訓練，每天除了做300個伏地挺身及仰臥起坐，上場表演前還用攝影棚裡的「滅火器」當健身啞鈴及拉門框做「引體向上」特訓，為的就是讓「肌肉充血」膨脹！強調自己沒用畫筆畫胸肌和腹肌的狗柏，透露自己其實從高中就開始健身，他笑說：「苦練十年的肌肉就為了這一脫！」