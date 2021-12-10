女星大S（徐熙媛）和汪小菲於2010年閃婚，婚後育有一對寶貝兒女，不久前被爆出婚變，在11月22日發布聲明解除與汪小菲婚姻關係，結束長達10年異地婚姻。8日汪小菲為了新創立的川菜品牌開新店，在離婚後首度公開露面，除了分享再次回歸餐飲業的契機，更透露先前投資酒店事業沒獲得感（成就感），不免讓人聯想到以前妻大S為名開設的S Hotel，也說明之後動向。

大S和汪小菲維持10年的婚姻，在11月22日正式宣布結束，離婚後雙方狀況依舊受關注，而回到大陸的汪小菲雖然心情低落，但還是會捧媽媽張蘭的場，一起上直播賣貨；過去汪小菲一家靠著餐飲品牌《俏江南》賺大錢，在長期失去主導權後，去年他決定回歸餐飲界，創立川菜品牌《麻六記》，8日還特地出席新分店開幕活動。

汪小菲在訪談中透露過去投資酒店和房地產，都沒獲得成就感。(圖/ 摘自微博)

汪小菲以經營者身分出席《麻六記》成都分店開幕活動，這是他離婚後首次出席的公開活動（撇除張蘭直播），戴上金框眼鏡，穿著硬挺西裝，但臉色還是稍顯憔悴；當日汪小菲也接受訪問，談到再次挑戰餐飲領域的心路歷程。

在訪談中，汪小菲透露在暫別餐飲業的6年期間，他有嘗試很多不同方面的投資，像是房地產、酒店都有，「就是從中沒有得到什麼獲得感（成就感）」；這段話也不免讓人想起，他曾豪砸新台幣3.5億元開設酒店，並以大S藝名命名為「S Hotel」，兩人在離婚後，酒店也被傳出將要改名「菲行商旅」，但據《三立新聞網》報導指出，內部相關人士說目前仍維持原樣，有變動就會公布。