雲林縣四湖鄉文生高中位處偏鄉，但話劇社學生們透過探討社會議題的劇本打動評審，參加文化部舉辦的「藝把青創意戲劇比賽」，拿下雲嘉南地區冠軍，12日校方表示此次演出主題「疫起，一起」，探討疫情對家庭、社會的衝擊，人們透過親情、友情等共度難關，獲得評審青睞。

文生高中是全台唯一由天主教遣使會創辦的學校，秉持校訓「簡樸愛德」，成立已20餘年的學校話劇社「擺浪劇坊」，也以「愛德」為主題編寫劇本，5年來參加文化部針對青少年舉辦的「藝把青創意戲劇比賽」，共拿下3次冠軍，成績傲視雲嘉南地區。

面對都會區學校的豐沛資源，以及藝術學校的科班學生，「擺浪劇坊」師生們沒有華麗的服裝道具，全靠用心經營劇本與揣摩演技。此次奪冠的演出主題「疫起，一起」，探討各行各業與家庭因疫情衝擊所遇到的困境，以及人們如何共度難關，生動的演出、深刻的劇情大獲好評。

學校話劇社指導老師王梅詩表示，她是第1屆話劇社成員，畢業後回到母校任教，看見學弟妹對話劇依舊充滿熱忱，勾起她20餘年前的熱血情懷，義不容辭擔任指導老師，話劇社成員從國一至高二，利用假日課餘時間努力排練，劇本更是再三琢磨，終於拿到好成績。

王梅詩指出，劇本是否能觸動人心，是得獎動要關鍵，之前2次冠軍，主題分別探討父母眼中最棒的學生，主要以功課做為衡量標準，但學生們的眼中，最棒的卻是能夠展現自我；以及探討美式賣場所引發的荒謬消費行為，進而分析人性，都是話劇社成員苦心孤詣編排後所展現的成果。