高齡88歲的布袋戲大師江賜美至今仍創作演出不斷，近期將推出最新作品《王爺飯》，描述布袋戲人生各種滋味，歷經酸甜苦辣、風風雨雨，還是要為人謙卑，心存感恩。

真快樂掌中劇團作品《王爺飯》以外台劍俠布袋戲「飛劍英雄傳－兄妹復仇記」為故事發展，演出背景為台灣早期廟會布袋戲，融入戲班人生特殊的生活歷程，並以戲中戲的形式展現。圖為劇團一起用餐。（真快樂掌中劇團提供）

早年因為禁忌，女性不得上場演布袋戲，而江賜美追隨樂師父親的腳步，協助整理戲偶，因此接觸布袋戲，邊做邊學，成為台灣第一代布袋戲女性演師，一演就是一輩子，她表示，「王爺飯很黏，一黏就跑不掉了，剛開始會覺得辛苦，但後來獲得成就感和快樂，還有可貴的友誼。」

江賜美出生於1933年，是真快樂掌中劇團的創辦人，這次她與偶戲導演薛美華、當代戲劇編導姜富琴與她的孫子柯世宏一起編創作品。《王爺飯》以外台劍俠布袋戲「飛劍英雄傳－兄妹復仇記」為故事發展，演出背景為台灣早期廟會布袋戲，融入戲班人生特殊的生活歷程，並以戲中戲的形式展現，特別的是布袋戲戲台，以透視舞台視覺，創造出台上、台下不同的空間感。

此外，江賜美也從女性觀點詮釋歷史劇目，琢磨劇中女性內心情感，她表示，「布袋戲演出前敬神拜天的儀式，開演時祝福的好話，是對戲班支持者表達賞飯吃的感謝，也是感念戲神西秦王爺。神明賞的不只是一口飯，還有圍繞這一切的人情世故。」演出將於12月17日至19日，在台灣戲曲中心小表演廳登場。