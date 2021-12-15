衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男參考國外研究提出，打兩劑AZ的保護力幾乎等於零，因此打了也是白打，這樣的說法引起討論，不少醫師看了直呼，這樣說法根本是在誤導民眾。而台北市立聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰則說，打兩劑AZ不會白打，但如果真的很擔心，就趕快去打第三劑。

台北市聯醫忠孝院區胃腸肝膽消化內科醫師陳昶宇昨在臉書發文表示，打AZ疫苗真的是白打嗎？明明打完以後，重症死亡風險至少降低了9成以上，什麼混打或第三計都是要加強抗體，不要太容易被輕症感染突破，但說穿了只是增加自己副作用的風險，去保護那些不打疫苗的人。讓他痛批「睜眼說AZ白打這種瞎話，真的是在誤導民眾。」

陳昶宇也分享國際醫學期刊《刺胳針》的文章說「AZ+AZ+莫德納」的組合可得到最高的中和抗體，以及最好的細胞免疫能力，這是最近英國第三劑加強針試驗的結果，比起「BNT+BNT+莫德納」都還要好，所以打兩劑AZ真的是白打嗎？

胸腔內科醫師蘇一峰昨也在臉書發文說，打兩劑AZ疫苗不會變成白打，只是有可能無法防止Omicron感染，但還是可以避免變成重症，如果真的很擔心的話，可以趕快去打加強針保護自己。

針對「打兩劑AZ保護力幾乎等於零」的說法，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨也在記者會上回應說「太過解讀也不好！」目前全球主流意見中，還沒有看到這樣的說法，大多都是認為面對新冠變異株，現有疫苗的保護力可能會降低而已。