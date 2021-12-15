大陸人氣女神楊冪有「流量女王」之稱，戲約接不完之外，廣告代言也不間斷，甚至自己開公司當老闆，在影視圈佔有一席之地，身家百億的她，最近被目擊和閨密上街掃購4折內衣，被網友大讚「接地氣」。

日前有網友在百貨公司巧遇楊冪和友人逛街，拍下兩人血拼的照片，只見他們戴著鴨舌帽及口罩相當低調，正在狠掃打四折的內衣，姐妹倆不時互相討論給意見，最後走出百貨公司時，兩人都提著大包小包，看起來收穫頗多。

網友巧遇楊冪和閨密掃貨4折內衣，還是她自己代言的品牌。（圖／翻攝自微博）

據悉，楊冪光顧的店是她自己代言的品牌，應該是會拿到很多贊助品的她，沒想到私下還會趁著四折優惠掃貨，讓許多網友驚呼「私下也這麼敬業」、「女神都這麼懂省」、「代言人也自己去買哈」、「最稱職的代言人」、「好接地氣啊」，意外掀起一陣熱議。

另外，楊冪近日和好友宋祖兒、張大大一起到北京環球影城遊玩，雖然一行人打扮低調，仍被認出，尤其楊冪穿著翻領外套，搭配喇叭黑褲，讓她的身材比例看起來更修長，一雙長腿更纖細，更被發現她身上背著影城周邊商品的小熊包，包包價格129元人民幣（約台幣569元），讓許多粉絲激動直呼想要女神最平價的同款。