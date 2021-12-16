通勤時看到旁人擤鼻涕、咳嗽，你會猜想他是否生病了。刊載於《美國國家科學院院刊（PNAS）》的一項研究證實，除了用眼睛看，用「聞」的也能辨別一個人是否生病。

研究人員將受試者分成A、B、C共3組，A組注射病毒引發感冒症狀，之後用影像記錄受試者外貌並採集體味；C組為健康受試者；B組則是觀看A、C兩組影像、聞體味並接受腦部掃描，辨認病人以及比較想跟哪一組人互動。

結果顯示，B組受試者較想跟C組互動。主要研究者、瑞典卡羅琳斯卡學院（Karolinska Institute）神經科學系教授歐森（Mats Olsson）表示，大腦會從不同感官來辨識他人的健康狀況，這也證明了人類生存的本能，就是透過各種方式避免感染。

「聞」出疾病其實從古希臘和中國就有相關記載。中醫看診有「望聞問切」，聞就是嗅診，用現代醫學的說法，每個人因為基因組合不同而有自己的體味。

體味能揭露一個人的年齡、生活方式、家鄉、甚至新陳代謝是否正常。現代醫學也證實，糖尿病患者呼氣味道有時像爛蘋果、傷寒病患皮膚的味道近似烤麵包。