天氣逐漸變冷，泡溫泉的人也越來越多，但每個地區的泉質都不同，若不小心泡錯湯，可能會引發皮膚炎。皮膚科醫師高珮菡在臉書粉專分享，民眾該如何挑選溫泉，並預防溫泉引起的皮膚疾病，例如皮膚較乾燥或正在發炎者，泡湯就可能引發「硫磺泉皮膚炎」，因此泡溫泉時應先評估。

皮膚科醫師高珮菡在粉專《皮膚科日常菡養 高珮菡醫師》提到，台灣溫泉泉質分為3種，第一是「火成岩溫泉區」，屬於硫磺泉、酸性，分布於北投、陽明山、龜山島和綠島；第二是「變質岩溫泉區」，屬碳酸氫鈉泉、中性，分布在中央山脈及雪山山脈周圍，例如宜蘭礁溪、烏來及台中谷關；第三是「沉積岩溫泉區」，屬於氯化泉、碳酸泉、中偏鹼性，分布於板塊交界處，例如苗栗泰安、嘉義關仔嶺及屏東四重溪。

高珮菡醫師以台北市近郊的硫磺泉質為例，由於pH值較低，民眾若皮膚較乾燥，或處於發炎階段，溫泉中的硫化物會造成皮膚角質腐蝕，引發硫磺泉皮膚炎，泡完湯後2至3天，皮膚會出現紅色丘疹，甚至逐漸潰瘍，看起來像嚴重感染，因此要盡量避免，而且泡完後，要立即使用適當的保濕劑。

除了硫磺泉皮膚炎外，另一種常見的溫泉皮膚炎是「溫泉毛囊炎」，由於長時間泡溫泉，或在泡湯中搓洗皮膚，導致溫泉中的綠膿桿菌伺機潛入毛囊，造成毛囊周圍發紅，形成紅色丘疹，甚至出現膿疱的症狀，除了泡湯，若使用消毒不完全的泳池或三溫暖，也會引發類似的毛囊炎。

高珮菡醫師提醒，民眾泡湯時一定要注意皮膚狀況，慎選適合自己的泉質，若皮膚出現異位性皮膚炎、缺脂性皮膚炎等狀況，千萬不要泡湯，待症狀好轉再泡，而且泡湯時間不宜太長，建議每10至20分鐘休息10分鐘，另外，泡湯時不搓洗皮膚，減少破壞，泡完後要用清水沖洗、清潔，並立即塗抹保濕劑，假若泡完湯，皮膚出現皮膚紅癢，丘疹或潰瘍，一定要趕緊向皮膚科醫師求助。