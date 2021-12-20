李靚蕾、王力宏隔空對戰3天，李靚蕾指控他外遇、約砲、不正當男女關係等，王力宏雖然在昨晚發聲明反擊，但卻因錯字、語意不通順，反被李靚蕾打臉，王力宏今中午終於鬆口道歉，表態將暫退演藝圈，「蕾宏之戰」有可能告一段落，不過，就有網友認為，雙胞胎女團「By2」的妹妹Yumi（孫雨）捲入王力宏的小三風波，恐怕會讓姊姊Miko（孫涵）也受影響，讓Miko成為最倒楣苦主。

女團「By2」不只是事業共同體，姊姊Miko和妹妹Yumi還是親手足，姊妹出道以來總是形影不離，不過，Yumi近日卻捲入王力宏的小三風波，儘管By2工作室發聲明、貼出報案單自清，仍被李靚蕾留言打臉：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝。」雖然Yumi強調，她沒介入王力宏婚姻、否認有不正常男女關係，李靚蕾仍反擊貼出Yumi在2015年與王力宏的對話截圖，當時大頭貼還疑似是她赤裸上半身的照片。

Yumi也因此成為話題人物，就有不少網友替姊姊Miko抱屈且心疼，認為Miko出道以來沒鬧出過什麼負面風波，如今卻恐因妹妹的感情事件，恐怕讓她演藝事業也受牽連，還有不少粉絲到Miko社群網站留言：「注意你很久 真心覺得妹妹拖累」、「可憐的姊姊，以前就覺得miko比較懂事」、「有些人根本把By2融為一體了，每次妹妹做錯的姐姐都要跟上一起負責」，還有人勸Miko單飛：「快單飛吧 不要被你妹拉下水了」、「真被妳妹害慘了」。