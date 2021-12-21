王力宏與李靚蕾離婚風波鬧得沸沸揚揚，李靚蕾指控王力宏對婚姻不忠、召妓、不正當男女關係等，諸多毀滅性指控被形容是「蕾神之錘」，最後，王力宏鬥輸李靚蕾，在網上發文認錯道歉，並宣布暫時退出娛樂圈，就有網友受王力宏婚變事件影響，到吳尊微博留言勸他「尊啊，希望你是娛樂圈真正的內外兼修」，也釣出吳尊淡定回應。

吳尊與老婆林麗吟是高中同學，兩人在16歲開始交往、也是彼此的初戀，小倆口愛情長跑9年後，在2004年登記結婚，夫妻也接連生下一對子女，湊得「好」字，吳尊近年則一改低調態度，大方分享婚姻和育兒生活，並陸續登上親子實境節目和夫妻真人秀，也讓吳尊成為新一代的新好男人和好爸爸代表。

吳尊日前就曬出帶著妻小出遊照，他噴父愛寫下：「邊工作邊陪伴他們到處旅游真的超充實...累不累？無敵累。幸福不？超級幸福」，吳尊除了分享全家出遊照，也不忘PO出與嬌妻緊摟的合照，低調曬恩愛。

就有網友疑似受到王力宏婚變事件影響，到吳尊微博留言：「真不明白，錢也多，老婆漂亮也有文化，子女可愛，人為什麼還是不知足呢？」網友接著勸他「尊啊，希望你是娛樂圈真正的內外兼修，千萬不要做一些讓人掉眼鏡的事啊」，對此，吳尊則淡定回應：「好好珍惜明天就會更好...大家加油」。