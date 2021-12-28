許多人都說年紀小較容易交到知心好友。一名男網友透露，除了上班與同事說話外，他在現實生活中，幾乎沒有社交生活，很好奇別人是不是也都這樣。引起網友熱烈討論，不少人直呼「你不孤單！」出社會以後蠻多人這樣的，畢竟成年人可能丟有利益糾葛，社交起來其實很累人，不如宅在房間裡更自在。

一名男網友今在PTT上發文表示，他的工作採輪班制，每天的生活非常固定，除去上班的8個小時外，就是吃飯和睡覺。而平常休假不是在看漫畫，就是在打電動，偶爾也會去大賣場採購生活用品回家囤貨。

男網友指出，他除了上班會與同事交談之外，其他時間幾乎零社交，與以前的朋友幾乎沒有連繫，大概都要好幾個月或好幾年才會約出來吃飯敘舊，扣除掉平常在網路上留言討論事情，在現實中幾乎都沒有社交生活，不知道有沒有人也是這樣？

貼文曝光後，立刻引起熱烈討論，「滿多這樣的人的，你並不孤單」、「剛出社會？一堆人這樣啊」、「上班聊天是好同事，下班都裝做不認識」、「維護人際關係其實很累的」、「很多大學就開始過這種生活了吧」、「出社會就是這樣」、「社交很累的，連吃個飯都要喬時間」、「我也差不多！」

但也有網友認為，可能是社交型態上的改變，才導致這樣的情況，以前通訊軟體、手機沒有很發達，所以都會約朋友出來吃飯聊天，但現在可透過Facebook、Instagram或Line與朋友連繫；另也有人認為，出社會的社交多參雜利益關係，上班已經很累了，下班根本不會想應付這些事情，因此漸漸就減少社交的次數，最後乾脆不社交，反正朋友夠用就好。