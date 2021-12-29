隨著夯台劇《華燈初上》第2季明(30)日將上架，昨(28)日最新「危機篇」預告釋出，日式酒店「光」的紅鞋命案留下大量伏筆，每個角色都暗藏犯案動機，兇手真實身分也引起大批劇迷討論；總製作人兼女主角林心如當然沒忘了幫自己的心血結晶造勢，今(29)日她在IG發美照露出健美腹肌線條，吸讚之餘也提醒觀眾們記得趕緊追劇。

林心如今(29)日在IG分享一張美照，只見她頂著富有現代感版本的慵懶法拉頭，外穿黑色白邊帥氣外套，內搭米黃色短版襯衣，露出微小麥色的健康腹肌，左腹馬甲線陰影分明，兩首大拇指插在牛仔褲前口袋，並hashtag「#堅持不間斷的運動成果往往體現在那些突如其來會露肚子的衣服上」。

林心如寫道：「有時候日常的一份感動，也能化為表演的一份能量，表演就是生命經驗的延續，表演上令人動容的小細節往往來自生活的體驗」，另還hashtag說「#喜歡這種暗黑色調，#影影約約的線條，#離2022年只剩3天，#華燈初上第二部明天開播，#netflix獨家上線」。

林心如另還發了一系列美照，網友看了眼睛刷一排愛心大讚：「美炸了，好愛最後一張，妳的戲劇令人動容」、「太美了吧」、「女神！這身材」、「茜茜姐姐我爱你」、「心如姊姊漂釀」、「好美」、「姐太正了啦」，發文一個小時不到便瞬吸7千多讚。

藝人好友也沒忘記幫忙宣傳，納豆今(29)日稍早也扮成《華燈初上》的媽媽桑，搞笑媚態讓網友看了笑翻說：「賽琳娜（Selina任家萱）媽媽應該在往砍你的路上了」，「蘿絲媽媽」林心如當然也不會缺席造勢祭典，當即在納豆的貼文下方留言搞笑：「你等著！」