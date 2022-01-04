《華燈初上》第二季正式上線，網友紛紛根據線索猜測兇手是誰？如今劇尾神祕錄音帶播放出女生的聲音，讓兇手出現更多人選，在劇中飾演染指當時還是高中生「蘇慶儀」的伊正，不僅透露在第三季的「阻礙對象」，更暗示吳子維生父真實身分，引起網友議論。

伊正在《華燈初上》第二季上線數日後，在臉書PO出劇照及與王靜瑩的合照，表示拍攝完成一年，讓這個深藏在心中的秘密總算能公開，強調整齣劇很燒腦，但又讓人看的欲罷不能，甚至透露「吳子維」不僅是蘇慶儀的小孩，更暗示生父疑似是在劇中染指對方的他，最後強調「人生重新燃起希望，而阻礙竟是羅雨儂，一場你爭我奪就要開始」，預告將上演爭子風波。

對於透露老婆不斷追劇猛問兇手是誰？他開玩笑表示：「趕緊把劇本鎖進保險箱」，對此，網友紛紛回應：「伊正居然做那麼壞的事，噢天啊！不能接受」、「文雄真的是毀了蘇一生的人」、「追的很辛苦，話說保險箱密碼及鑰匙在那裡啊」、「還是兇手是朱伯伯啦」、「華燈真的好燒腦哦，感覺每個人都很有可能是凶手」。

《華燈初上》第二季劇尾一卷神祕錄音帶出現女生的聲音，對方顫抖表示：「我不是故意的，她死了嗎？」讓網友懷疑聲音疑似是花子，推測是由她和阿達合夥殺害蘇媽媽，不過真正兇手是誰？看來要等到第三季才能夠揭曉謎底。