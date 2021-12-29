全球漫畫銷量突破3千萬冊的日本漫畫《魔法水果籃》，以溫暖動人及笑中帶淚的劇情長年打動人心，2019年4月推出由全新製作人員以及配音陣容打造的全篇動畫，歷經了3年的播出，終於在日前迎向動畫結局，作品中的角色在各種意義上均獲得解放，女主角小透也邁向了幸福的未來。

而令人相當在意、也是小透堅強人格養成重要關鍵的雙親故事，從未在動畫中提及的《魔法水果籃 -前奏曲-》首度動畫化，台灣緊接日本之後，將於2022年3月18日全台戲院特別上映。

《魔法水果籃 -前奏曲-》海報。（曼迪提供）

《魔法水果籃 -前奏曲-》講述小透的雙親本田今日子及本田勝也兩人的故事，視覺圖由漫畫作者高屋奈月老師繪製兩人年輕時的模樣，搭配標語「我喜歡上了 哭著說寂寞的妳──」，呈現勝也對今日子的愛與疼惜。本作除了今日子和勝也故事，同時上映高屋奈月老師的全新創作「小透與阿夾之後的生活」，2022年3月18日起請準備好手帕及衛生紙，一起進戲院感受溫暖又帶著感傷的故事。

《魔法水果籃 -前奏曲-》售票資訊將於近日公開，請密切關注《魔法水果籃》中文官網，以及曼迪傳播官方公告。

《魔法水果籃 -前奏曲-》

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