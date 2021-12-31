金曲歌王王力宏今年底與李靚蕾8年婚變，遭李靚蕾抖出婚前、婚後砲友多，男方及其家人多次親自上陣回應，也被網友反批提油救火，讓過往被封為音樂才子的他，被笑稱歷年專輯是今年「最爛的交換禮物第一名」，而他往年的表演也被翻出，2019年他到台北大安森林公園無酬開唱，近日引來不少網友在Youtube影片下力挺：「無論發生了什麼，沒人是完美的，永遠支持你」。

王力宏8年前挑在父母結婚紀念日當天與李靚蕾結婚並公開喜訊，兩人育有2女1子，原本給人幸福印象，今年底卻完全瓦解，王力宏先是低調認了離婚，但因沒替李靚蕾澄清婆媳問題的謠言，讓李靚蕾多次親上火線，被網友封為「蕾神」，多次發文擊碎了王力宏多年來的清流優質深情形象。

網友替王力宏打氣。（圖／翻攝自王力宏Wang Leehom Youtube）

尤其李靚蕾文中提及，王力宏婚前婚後男女關係混亂，更讓多名女星遭波及，By2妹妹Yumi自清是王力宏婚前的女友，卻被李靚蕾回應王只形容她是「發生過關係的朋友」，徐若瑄三次發聲明澄清絕無介入他人家庭，並喊話要王力宏澄清，而李靚蕾到最後只接受「黑人」陳建州、「范范」范瑋琪的請託，大動作證實兩人清白。

不少網友都因王力宏新聞，開始回顧他過往表演並留言。（圖／翻攝自王力宏Wang Leehom Youtube）

種種流言蜚語如今已重創王力宏聲望，國台辦日前被問到是否會封殺王力宏？發言人馬曉光僅用「希望來大陸發展的藝人演員還是能做到『德藝雙馨』」一句回應，倒是網上網友最近回顧看起王力宏過往每年歲末年初都會免費舉行的「福利秀」影片，2年前他回到台北大安森林公園開唱，演唱會上他大秀音樂才華，招牌的鋼琴、小提琴、口琴樣樣來，也邀到黃明志同台合唱〈漂向北方〉。

王力宏 Wang Leehom 2019 福利秀 FREE SHOW＠台北大安森林公園 公轉自轉

近期不少網友看了新聞後再回看當年這些表演，紛紛回應：「雖然力宏這一次形象大傷，但因為實力+臉默默吸了一堆新粉，live真的超猛，家務事我就不方便評論了，希望你可以好好休息，有天還可以聽到你的現場」、「王力宏好好向前看，反省過往，積極勇敢面向未來。不要再畏懼，好好沉澱，冷靜和思考。孩子和你自己也有很遠的路」、「這個世界不能沒有你的音樂，因為這是上天給人類最好的賜予」、「還是支持力宏的才華！希望大家再給他機會、「那就多回家開唱吧，力宏回到台北連口音都能放鬆些，突然覺得其實你沒變，只是在外面被包裝起來了」、「反而是出示了我才特別注意到，王力宏能發展得這麼好那是自然的，詞曲唱都維持著一流的水準」。