漢姆費瑞斯告訴這名警官，「我想在執法單位工作，因為我想幫助人們變得更好」。這句話深深觸動塞弗霍爾德的心弦；因為，他當初成為警察，原因也是想「友善地協助他人，以自己希望被對待的方式對待民眾，用對方應得的尊重對待他人」。

據新聞網頁「新聞人」報導，美國喬治亞州德盧斯的1名6歲男孩，一生下來就沒有手臂與股骨；然而，受到暖男警官的激勵，這名男孩立志打破身體限制，要成為1名出色的警探。

幾個月以前，德盧斯警局的警官塞弗霍爾德（Rolf Seiferheld），在市中心巡邏時結識6歲男童漢姆費瑞斯（Harrison Humphries），自此兩人建立親密的友誼。

在一次聊天中，漢姆費瑞斯告訴這名警官，「我想在執法單位工作，因為我想幫助人們變得更好」。這句話深深觸動塞弗霍爾德的心弦；因為，他當初成為警察，原因也是想「友善地協助他人，以自己希望被對待的方式對待民眾，用對方應得的尊重對待他人」。

在發現彼此志趣相投後，塞弗霍爾德決定幫助這名小孩實現夢想。如今，每週五塞弗霍爾德在市中心巡邏時，都會與男童見面，兩人都承認這是彼此一週中最美好的時光。

男孩會幫助塞弗霍爾德整理裝備，而警官則滔滔不絕地分享在執法部門的生活，要將一身絕學傳授給男童。

漢姆費瑞斯的母親稱讚警官為「心胸開闊的男子」，願意將寶貴的時間撥出來，指導她兒子實現夢想。「大部分的人不願意花這個時間，或是感到害怕」。談到自己的兒子，她深信孩子的堅定意志，只要他想就一定會實現夢想。

漢姆費瑞斯一生下來就沒有手臂，也沒有腓骨與股骨。當時，醫生判定他永遠無法走路、吃飯或靠自己做任何事。但事實證明，醫師錯了，利用腳僅存的部分來代替手，漢姆費瑞斯可以自己完成一切事情。

他母親表示，「他可以刷牙、梳頭，自己穿衣服。他更想成為一名好警察」。如今有了神隊友塞弗霍爾德，她相信自己而自一定可以實現夢想。「我認為這是可以長久發展的友誼，一種夥伴關係，而這也是一個社區應有的樣貌」。