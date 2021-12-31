今(31日)晚是迎接2022的跨年夜，除了和三五好友一起慶祝狂歡外，還有各縣市舉辦的跨年晚會值得期待，今年台北跨年場由 Lulu(黄路梓茵)與《木曜4超玩》主持群一起主持，Lulu也帶來《腿之歌》，只見本來穿著浴袍的她，脫下後裡面服裝超火辣，誠意十足。
「台北最High新年城-2022跨年晚會」今晚熱鬧登場，第4度主持的Lulu不畏寒風，以瑪麗蓮夢露性感風登台，豁出去穿開高衩，大腿跟一覽無遺，轉身更是露出屁股蛋，誠意十足，「我扛起謝金燕的角色」。
Lulu也說表演前不僅去角質還除毛，第一次穿10公分高的細跟高跟鞋，在家穿高跟鞋練了2周，自嘲「已經聯絡好骨科醫生」。性感演出事前有跟男友報備？「不用啊，我的家人也都知道」，還透露男友會在家跨年，不會到場看她表演，但有叫親朋好友都一定要來看她第一次性感演出。
台北場跨年晚會今年卡司包括梁靜茹、四分衛、告五人、旺福、茄子蛋、徐佳瑩等，倒數藝人是動力火車，煙火秀之後的壓軸則是A-Lin。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。