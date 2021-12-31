今(31日)晚是迎接2022的跨年夜，除了和三五好友一起慶祝狂歡外，還有各縣市舉辦的跨年晚會值得期待，今年台北跨年場由 Lulu(黄路梓茵)與《木曜4超玩》主持群一起主持，Lulu也帶來《腿之歌》，只見本來穿著浴袍的她，脫下後裡面服裝超火辣，誠意十足。

「台北最High新年城-2022跨年晚會」今晚熱鬧登場，第4度主持的Lulu不畏寒風，以瑪麗蓮夢露性感風登台，豁出去穿開高衩，大腿跟一覽無遺，轉身更是露出屁股蛋，誠意十足，「我扛起謝金燕的角色」。

Lulu出道以來最大尺度。(圖／粘耿豪攝)

Lulu也說表演前不僅去角質還除毛，第一次穿10公分高的細跟高跟鞋，在家穿高跟鞋練了2周，自嘲「已經聯絡好骨科醫生」。性感演出事前有跟男友報備？「不用啊，我的家人也都知道」，還透露男友會在家跨年，不會到場看她表演，但有叫親朋好友都一定要來看她第一次性感演出。

Lulu露屁股蛋。(圖／翻攝自臺北市政府YouTube)

台北場跨年晚會今年卡司包括梁靜茹、四分衛、告五人、旺福、茄子蛋、徐佳瑩等，倒數藝人是動力火車，煙火秀之後的壓軸則是A-Lin。