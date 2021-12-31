凍齡女神蘇慧倫高雄跨年初體驗31日獻給「2022台灣燈會會前會 高雄跨年蓬萊舞台」，她穿上一身螢光運動西裝，宛如，展現俐落率性氣質，帶來一連串勾起回憶殺變身3部曲〈Lemon Tree〉、〈鴨子〉、〈傻瓜〉，還為此跨年重新編曲新的風貌呈現，加上AR特效視訊，直播觀眾感受與檸檬一起跳繩、鴨子共舞畫面。

她表示這次沒有帶樂手，只有她一個人上台，所以精心準備的曲目都是大家耳熟能詳的，希望現場所有的觀眾都是她的最佳特別來賓，之後更獻唱經典招牌歌〈黃色月亮〉及〈被動〉，現場馬上變成大型KTV，無不跟她一起引吭高歌大合唱。不過在演唱到一半，疑似不慎被舞台上的攝影機搖臂撞到頭部，讓她一度痛到忍不住蹲下，之後才又站起來繼續演出，對此，蘇慧倫表示：「當下有嚇了一跳，目前身體都很好沒有大礙喔，謝謝大家關心，祝福大家新年快樂！」

不過最讓粉絲引頸期盼的，還是蘇慧倫30週年演唱會「生命之花」，明年5月21日將唱進高雄流行音樂中心，這也是蘇慧倫首度到高雄舉辦大型售票演唱會，因此，她也許下2022年新年新希望，期盼5月21日演唱會可以圓滿順利，也希望自己能更有力量的去面對瞬息萬變的世界，平安且知足。