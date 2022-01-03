因有學生家屬確診，平鎮區一所高中及中壢區一所國小4日全校預防性停課1日。（圖／翻攝學校官網）

桃園中壢某國小和平鎮某高中，晚間家長接獲通知，4日全校將預防性停課1日，桃園市政府證實，因國小生的家長在機場服務，身體不適赴醫院採檢確診，其就讀高中的姪女也有接觸史，同樣預防性停課，相關疫調跟採檢正全面進行中。

中壢區某國小和平鎮某高中今下午接獲通報，有學生家長確診或有相關接觸史，校方接獲通報後，立即清消，2校方基於防疫及謹慎起見，在學生採檢結果未出爐前，4日將預防性停課1日，預計5日再全校大消毒一次。

桃園市教育局表示，校方在3日下午接獲通報，有國小的學生家長確診，校方基於防疫安全及謹慎起見，在學生採檢結果出爐前，4日全校預防性停課一天，而該班級則是停課7天。

教育局也說，學生家長是在機場服務，因身體出現不適，赴醫院檢查而確診，其就讀高中的姪女並未同住，但有相關接觸史，也一併高規格隔離，目前學生並沒有出現不適。校方接獲通報後，立即在3日下午進行班級清消，目前衛生局已完成學生採檢工作，教育局也已請學校做可能停課的因應準備，桃園市環保局4日上午則會赴學校再進行全校消毒。