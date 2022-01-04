40歲澳洲好萊塢女星瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson），以《歌喉讚》系列電影中的「胖艾美」一角爆紅，儘管豐腴身材一直是她的特色，近年來她為了健康成功減肥35公斤，身材曲線越來越性感，日前她發文迎接新年到來，身穿緊身洋裝立刻被網友發現又瘦了一圈。

瑞貝爾威爾森去年開始積極健身鏟肉，她靠著運動和飲食控制，瘦到目標體重75公斤，前後差異讓網友看傻眼，忍不住讚嘆她的毅力，瑞貝爾威爾森自己也希望能夠保持健康體態，去年底她在IG上傳一系列瘦身成功的辣照，可以看見性感S曲線，她也越來越有自信。

瑞貝爾威爾森也感性謝謝粉絲陪伴，1日她再曬出身穿金色透視洋裝的照片，不但深邃事業線若隱若現，她看起來又變得更加苗條，讓不少網友忍不住直呼，「妳看起來好美」、「妳是怎麼瘦下來的，妳看起來棒極了」、「根本就是不同人」、「不論胖還是瘦，你都很美」。

事實上，瑞貝爾威爾森曾在專訪時表示，當時她是應片商要求才刻意增胖，讓體重破百，但為了不讓身材限制角色也影響健康，她下定決心減肥，只花了半年就達到目標還交了高富帥男友，她也公布自己的減肥方法，不僅一周運動6天、一天走6萬步，還採用Mayr飲食法。